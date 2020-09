Geraakt de overname van Waasland-Beveren door Amerikanen vandaag nog rond?

Waasland-Beveren voert verregaande overnamegesprekken met het Amerikaanse Bolt Football Holdings. “De deal is nog niet rond, maar we hopen vrijdag de handtekeningen te kunnen zetten”, zegt Olivier Swolfs, bestuurslid bij Waasland-Beveren. “Anders zal het in de loop van het weekend gebeuren. De vergaderingen met New York verlopen via Teams en het tijdsverschil maakt de zaken niet makkelijker.”

De Amerikanen bieden zo’n 8,5 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen. Onder meer voorzitter Dirk Huyck zou aan boord blijven bij Waasland-Beveren, dat begin deze maand met Miguel Torrecilla (50) een nieuwe sportief directeur aanstelde.

David Blitzer, de man achter Bolt Football Holdings, is een miljardair die mede-eigenaar is van Crystal Palace (Premier League), Philadelphia 76’ers (NBA) en New Jersey Devils (NHL). Jahm Najafi, die aandelen heeft in de Phoenix Suns (NBA), en Jeffrey Mooraad participeren via de holding MSP Sports Capital. De Amerikanen zouden op termijn nog Europese clubs willen overnemen om een netwerk te vormen waarvan op die manier ook Waasland-Beveren deel gaat uitmaken. Eerder dit jaar deed Blitzer samen met de Spanjaard Ivan Bravo nog een poging om KV Oostende over te nemen.