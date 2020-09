Waarom de 36-jarige Arjen “de Man van Glas” Robben nog steeds de grootste sensatie in de Eredivisie is: “Hij zit in een andere wereld”

De Eredivisie zal dit jaar net iets meer aandacht krijgen dan anders. Niemand minder dan Arjen Robben (36) keerde terug naar zijn eerste liefde FC Groningen. En zondag wacht al meteen Robbens andere grote liefde: PSV. Of hij aan de aftrap verschijnt, is nog afwachten. Jonge Belg en performance analist bij FC Groningen Maxim Wouters geeft alvast een inkijk in de voorbereiding van de ervaren rot. “Zijn acties komen meer en meer opnieuw naar boven.”