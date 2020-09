Katholiek onderwijs moet 14,5 miljoen euro bijpassen om coronarekening te kunnen betalen

Voor de katholieke scholen en internaten in Vlaanderen loopt de coronafactuur op tot 39 miljoen euro. Daarvan wordt voorlopig maar 24,5 miljoen euro gecompenseerd door de Vlaamse overheid. “We verwachten dat een bijkomende investering van 14,5 miljoen euro nodig zal zijn om de begrotingen van vorig schooljaar te doen kloppen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een steekproef uitgevoerd bij 258 scholen. Daaruit blijkt dat de coronafactuur voor de katholieke scholen en internaten niet mals was. De totale factuur komt uit op 39 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit twee grote happen: 11 miljoen euro aan investeringen in hygiëne en beschermingsmateriaal (bv. zeep, handgels,...) en 11 miljoen euro gemiste inkomsten van geschrapte schoolfeesten, opendeurdagen, mosselfestijnen,...

De Vlaamse regering compenseert wel een deel van de coronakosten van de scholen. Zo kon het katholiek onderwijs volgens Boeve rekenen op 24,5 miljoen euro. “Een eenvoudige rekensom leert dat 14,5 miljoen euro, dus iets meer dan één derde, niet gecompenseerd werd”, aldus Boeve.

Vooral in basisonderwijs en internaten

Uit de bevraging blijkt ook dat er grote verschillen zijn tussen de onderwijsniveaus. In het secundair onderwijs bedraagt de compensatie 92 procent (10,7 van 11,6 miljoen) van de extra kosten en gemiste inkomsten. In het basisonderwijs is dat maar 58 procent (13,4 van 22,9 miljoen).

Zonder bijkomende overheidscompensaties moeten de katholieke basisscholen volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2,5 procent van hun gewone werkingsmiddelen inzetten voor de gevolgen van de coronacrisis. “Bij de secundaire scholen komen de supplementaire coronakosten bovenop de besparing vanwege de niet-indexering van de werkingsmiddelen”, is te horen.

Voor de katholieke internaten is sprake van 4,6 miljoen euro aan bijkomende kosten en gemiste inkomsten. Voor die katholieke internaten is 384.000 euro compensatie voorzien. “Als de katholieke internaten de resterende 4 miljoen euro extra kosten en gemiste inkomsten zelf moeten ophoesten, betekent dit 21 procent van de 20 miljoen aan werkingsmiddelen die zij vorig schooljaar hadden.”