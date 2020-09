India en China bereiken akkoord om conflict in Himalaya te ontmijnen

Buitenlandministers Subrahmanyam Jaishankar van India, Sergei Lavrov van Rusland en Wang Yi van China ontmoetten elkaar in Moskou. Foto: AP

India en China hebben vrijdag een akkoord bereikt om de spanningen in de Himalayagrensstreek te verminderen. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van beide landen. In het Himalayagebied is het de laatste tijd geregeld tot confrontaties gekomen.

Oude grensgeschillen maken dat India en China met getrokken messen tegenover elkaar staan in het Himalayagebergte. Begin mei vielen tientallen gewonden bij schermutselingen, half juni kwam het in Ladakh (Noord-India) tot een confrontatie waarbij 20 Indiase soldaten om het leven kwamen en een onbekend aantal Chinese soldaten. Beide landen geven elkaar de schuld van de eerste gewelddadige confrontaties sinds 1975. Ook eind augustus nog raakten troepen slaags aan de betwiste grens in Kashmir.

Troepen terugtrekken

Na een bijeenkomst op donderdag in Moskou, kwamen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Indiase tegenhanger Subrahmanyam Jaishankar overeen om de situatie te ontmijnen, zo staat te lezen in een gezamenlijke verklaring.

Er is afgesproken dat beide landen de dialoog een kans geven en dat de troepen zich zo snel mogelijk terugtrekken uit de betwiste gebieden en de spanningen terugdringen. India en China kwamen ook overeen “acties te vermijden die de situatie zouden kunnen verergeren”.