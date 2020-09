Wereldgezondheidsorganisatie riep coronavirus exact 6 maanden geleden uit tot pandemie

Op 11 maart 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het sars-CoV-2-virus uit tot pandemie. Het aantal sterfgevallen is intussen opgelopen tot ruim 900.000, en wereldwijd zijn al zeker bijna 28 miljoen mensen besmet geraakt. De overgrote meerderheid van hen, bijna 19 miljoen, is intussen hersteld.

Het coronavirus duikt eind vorig jaar voor het eerst op in Wuhan, een stad met meer dan 11 miljoen inwoners in de Chinese provincie Hubei. Wellicht sprong sars-CoV-2 ergens in de stad over van dier op mens, al staat dat nog altijd niet 100 procent vast. Het virus verspreidt zich daarna razendsnel binnen China en Azië. Vooral Zuid-Korea en Iran worden zwaar getroffen.

Corona in België

Eind januari al duiken de eerste gevallen op in Europa. Vooral het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië krijgen het zwaar te verduren. In België duikt de eerste patiënt begin februari op. Het gaat om een West-Vlaming die in Wuhan werkte. Op de tweede bevestigde besmetting is het wachten tot begin maart, maar daarna gaat het snel. Het eerste overlijden wordt vastgesteld op 11 maart, intussen zijn het er bijna 10.000. Wat het aantal overlijdens per miljoen inwoners betreft is België een van de zwaarst getroffen landen in Europa, al zijn er wel aanwijzingen dat er overrapportering is geweest, bijvoorbeeld in de woonzorgcentra. Vast staat dat er tot nog toe zeker 89.000 mensen in ons land besmet zijn geraakt met het virus.

Na Europa ook VS

Na Europa zijn ook de Verenigde Staten aan de beurt. President Donald Trump staat aanvankelijk sceptisch tegenover het virus, en wil vooral de ineenstorting van de Amerikaanse economie vermijden. Volgens critici is Trump er zo minstens mee verantwoordelijk voor dat de VS uiteindelijk het zwaarst getroffen land ter wereld zal worden, met intussen meer dan 6,3 miljoen bevestigde besmettingen en 190.000 overlijdens. Brazilië kent een gelijkaardig scenario met president Jair Bolsonaro. Daar zijn intussen al meer dan 4,1 miljoen mensen besmet geraakt met Covid-19 terwijl er bijna 130.000 patiënten aan de ziekte bezweken. Ook India en Rusland zijn erg zwaar getroffen door het coronavirus.

Intussen is Covid-19 in veel landen bezig aan een tweede golf. Ook in België kende corona in augustus een heropflakkering, nadat het virus voor de zomer even op de terugweg leek. Experten zijn het erover eens dat het wachten is op een werkzaam vaccin vooraleer het normale leven min of meer kan hervatten. Dat komt er volgens de meest gunstige voorspellingen wellicht pas eind dit jaar.