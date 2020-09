Koninklijk bezoek voor sterrenrestaurant Boury

Roeselare - Sterrenrestaurant Boury uit Roeselare kreeg donderdagavond koninklijk bezoek over de vloer. Koning Filip en Koningin Mathilde kwamen er een gala-avond bijwonen van de steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting.

Om de twee jaar organiseert de steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting een gala-avond waarop topverantwoordelijken uit het economisch, sociaal en politiek leven aanwezig zijn. Twee jaar geleden was dat in het Barco Center in Kortrijk, dit jaar viel de eer te beurt aan sterrenchef Tim Boury en zijn team uit Roeselare. Het evenement vroeg heel wat voorbereiding, zowel voor de chef als voor de politie. Bewoners uit de Rumbeeksesteenweg zagen deze week vrachtwagens aankomen bij de sterrenzaak en er werden chique tenten opgesteld. Donderdagavond zelf was er heel wat politie aanwezig om de aankomst van het vorstenpaar in de goede banen te leiden. De opbrengst van deze gala-avond komt ten goede aan projecten uit de regio die eerder al steun kregen van de Koning Boudewijnstichting.