De maximumprijs van benzine gaat zaterdag omlaag. Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt dan nog maximaal 1,37 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Het gaat om een daling met 2 cent per liter. De maximumprijs van benzine 98 (E5) daalt met 4,3 cent per liter, tot 1,402 euro per liter.