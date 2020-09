Groot-Brittannië sluit eerste handelsakkoord na brexit

Groot-Brittannië sloot vrijdag zijn eerste handelsovereenkomst met Japan na de brexit. “Een historisch moment”, klonk het.

Door de deal zal 99% van de export naar Japan tariefvrij zijn. De bepalingen op het gebied van digitale technologie en gegevens in de overeenkomst tussen de twee landen gaan veel verder dan die in de handelsovereenkomst van de EU met Japan.

Premier Boris Johnson is van mening dat Groot-Brittannië de vrijheid heeft om handelsovereenkomsten te sluiten met andere landen over de hele wereld, maar critici zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke overeenkomsten de export kunnen vervangen die verloren zou gaan als er geen handelsakkoord komt met de Europese Unie.