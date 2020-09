Portland verbiedt gebruik van traangas door politie

De burgemeester van het Amerikaanse Portland (Oregon), waar demonstranten al meer dan 100 dagen protesteren tegen politiegeweld, heeft de politie donderdag officieel verboden traangas te gebruiken bij ordehandhaving.

Sinds de dood van George Floyd in mei wordt in Portland door Black Lives Matter-militanten gedemonstreerd tegen politiegeweld, protesten die vaak uitmonden in rellen en confrontaties met de ordediensten. Het protest richt zich ook tegen burgemeester Ted Wheeler. Wheeler is wel een Democraat, maar de manifestanten verwijten hem een dubbele pet, want als burgemeester is Wheeler ook verantwoordelijk voor de politie. Wheeler krijgt ook het verwijt dat hij zich niet heeft gehouden aan zijn beloftes over het aanpakken van discriminatie en terugdringen van politiegeweld.

“Het is tijd dat iedereen het geweld in onze gemeenschap terugdringt. We willen allemaal verandering, (...) gerechtigheid voor zwarte mensen en alle mensen van kleur”, zei Wheeler in een korte opgenomen boodschap. “Daarom geef ik als hoofd van de politie, met onmiddellijke ingang en tot nader order, de politie van Portland de opdracht te stoppen met het gebruik van traangas bij ordehandhaving”, zei hij.

De politiediensten hebben de afgelopen weken en maanden vaak traangas ingezet tegen de demonstranten. “We hebben andere dingen nodig en we hebben het nu nodig”, aldus Wheeler.

LEES OOK. Kruitvat VS staat op ontploffen: hoe vreedzame Black Lives Matter-protest is uitgedraaid op straatoorlog (+)