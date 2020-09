De dag die in ieders geheugen gegrift staat: New York City herdenkt de aanslagen van 9/11

Het is vandaag, vrijdag, exact negentien jaar geleden dat twee gekaapte vliegtuigen de torens van het World Trade Center in New York doorboorden. Een dag die in ieders geheugen gegrift staat. Bij de aanslag kwamen maar liefst 3.000 mensen om het leven. Ter nagedachtenis van die slachtoffers steekt New York City jaarlijks op 11 september twee lichtbundels aan. En dat levert mooie beelden op.