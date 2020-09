Ballonvaarder moet 55.000 euro schadevergoeding betalen voor dood zeldzame papegaaien

In Nederland werd er afgelopen week een vonnis uitgesproken in een spraakmakende zaak tussen een papegaaienhouder en een luchtballonvaarder. Die laatste moet nu een schadevergoeding betalen van 55.150 euro voor de dood van drie zeldzame vogels.

Liefde is iets moeilijk voor papegaaien. Er moet een ‘klik’ zijn, maar als die er is dan is het voor het leven. Een Nederlander uit het Noord-Brabantse Zundert was dan ook erg blij toen zijn zeldzame hyacinthara’s elkaar gevonden hadden. Een echt klef koppeltje. En die papegaaienliefde kon hem heel wat geld opleveren. De papegaaien waren geslachtsrijp en konden voor erg geliefde nazaten zorgen. Die kon hij voor elk zo’n 7.000 euro verkopen. Dat schrijft NRC.



Al is het zover nooit gekomen. De man woonde namelijk in de buurt van een populaire vertrekplek voor luchtballons. En die bezorgen heel wat dieren stress. Vliegt zo’n ballon boven een wei vol koeien, gaan die uit schrik lopen. Voor vogels geldt hetzelfde principe. Zij zien er een roofvogel in en worden angstig. Daarom zijn plekken waar vogels gehouden worden vaak bestempeld als ‘verboden zone’ voor luchtballons. Ook de kooien waar de Nederlander zo’n 70 papegaaien hield, waren zo’n zone.

LEES OOK. Politieke rel rond kanon om hagel te verdrijven en vogels te verjagen: “Maar ook ’s nachts hagelt het”

Maar op 11 maart 2017 werd er in de buurt een wedstrijd voor luchtballons gehouden. De deelnemers kregen een gps die hen de route aanduidde en weghield van zulke verboden zones. Maar bij een van de deelnemers viel die gps uit tegen het einde van de wedstrijd. Hij moest dus met behulp van een kaart verder vliegen. Dat ging een beetje mis waardoor hij op slechts vijftien meter hoogte boven de papegaaienkooien van de Nederlander vloog.

Het kleffe papegaaienkoppel zag de reusachtige ballon bewegen en schrok zich letterlijk dood. Hartaanval ten gevolge van acute stress, concludeerde de dierenarts.

Ingevroren

De papegaaienhouder liet de schade opmeten door een externe firma. Die deden een schatting voor 113.000 euro voor het koppel en nog een derde overleden vogel. De ballonvaarder schakelde zijn verzekering in die de aansprakelijkheid tegensprak. Volgens de verzekeraar kon er geen oorzakelijk verband worden aangetoond tussen de dood van de vogels en de ballonvaarder. Een echt post mortem onderzoek was er niet en bijkomende studies konden niet uitgevoerd worden. De eigenaar had namelijk de papegaaien laten vernietigen in plaats van ze in te vriezen.

LEES OOK. Drama in ‘Tour De France’ van de duivensport: Vlaamse organisator vergiftigt per ongeluk deelnemers

Dus werd er naar de rechtbank gestapt. Na heel wat discussie over het feit of de papegaaien de ballon wel hadden kunnen zien door de bomen, een hoop getuigen en het bekijken van routekaarten oordeelde de rechter afgelopen week in het voordeel van de papegaaien. De luchtballon was de dader. De man die de bewuste dag boven de papegaaienkooi had gevolgen moet nu een schadevergoeding betalen van 55.150 euro.