Genk zet ex-kapitein Sébastien Dewaest voorlopig uit A-kern: “In de komende weken beraden over zijn toekomst”

Voorlopig geen Sébastien Dewaest (29) meer bij KRC Genk. De verdediger en gewezen kapitein heeft een transferverzoek ingediend en maakt tot nader orde geen deel meer uit van de A-kern.

“Dat is na overleg met de sportieve leiding beslist”, aldus de Limburgers. “Dewaest heeft aangegeven dat hij de club in deze transferperiode wil verlaten. Zijn contract loopt nog tot midden 2023. KRC Genk heeft nota genomen van zijn verzoek en zal zich in de komende weken beraden over de toekomst van Sébastien.”

Dewaest speelde dit seizoen nog geen minuut, maar was tot vorig seizoen kapitein van Genk. Dat nam de verdediger in de zomer van 2015 over van Charleroi. Dewaest speelde in totaal 165 keer voor de Limburgers, voor wie hij zestien keer scoorde.

Genk verhuurt Stephen Odey

KRC Genk stalt Stephen Odey tot het einde van het seizoen bij de Franse tweedeklasser Amiens, zo bevestigt de club vrijdag. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen.

De 22-jarige Nigeriaanse aanvaller kwam in de zomer van 2019 over van FC Zürich. Hij speelde vorig seizoen dertien wedstrijden en maakte daarin twee goals.

Amiens, dat wordt getraind door Luka Elsner (ex-Union), degradeerde afgelopen seizoen uit de Franse hoogste klasse.

FC Basel licht aankoopoptie op Zhegrova (voorlopig) niet

Edon Zhegrova maakt opnieuw deel uit van de kern van KRC Genk. De 21-jarige Kosovaarse middenvelder werd het voorbije anderhalve seizoen uitgeleend aan FC Basel, maar tot een definitieve transfer komt het vooralsnog niet.

"Een akkoord over een definitieve transfer is er tot nader order niet gekomen", laat Genk vrijdag weten.

Zhegrova, die nog een jaar onder contract ligt, herstelt momenteel van een enkelblessure en traint daarom nog individueel.