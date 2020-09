AA Gent stuurt Brecht Dejaegere naar de Franse tweede klasse: “Op zoek naar speelminuten”

Brecht Dejaegere verhuist naar Frankrijk. De middenvelder wordt door AA Gent voor één seizoen uitgeleend aan Toulouse FC. De Franse tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie.

“Dejaegere tekende in 2013 zijn eerste contract bij de Buffalo's en schreef sindsdien mee aan enkele van de mooiste pagina's in onze clubgeschiedenis”, aldus de Belgische club. “Dejaegere speelde de voorbije seizoenen 248 wedstrijden voor de Buffalo's en kwam daarin tot 23 doelpunten en 30 assists. Hij was basisspeler in de ploeg die in 2015 voor het eerst landskampioen werd en de Supercup won. De laatste twee seizoenen kwam hij echter minder aan spelen toe. Nu gaat hij op zoek naar speelminuten in de Ligue 2.”

Het wordt het eerste buitenlandse avontuur voor de 29-jarige Dejaegere, die via de jeugd van Club Brugge in het A-team van KV Kortrijk kwam. De Kerels verdienden vervolgens 1,2 miljoen euro aan hem toen AA Gent op de deur kwam kloppen.

Dit seizoen kwam de middenvelder nog maar zes minuten in actie, tegen Antwerp.