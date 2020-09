Beerschot leent Prince Ibara uit aan Bakoe, Sanyang dit weekend speelgerechtigd

Beerschot leent Prince Ibara tot het einde van het seizoen uit aan de Azerbeidzjaanse eersteklasser Neftçi Bakoe. De Congolese aanvaller kwam vorige zomer transfervrij over van het Algerijnse USM Algiers, maar scoorde voor Beerschot uiteindelijk geen enkel doelpunt. En er was nog nieuws op het Kiel: Abdoulie Sanyang is speelgerechtigd voor de volgende competitiewedstrijd tegen KRC Genk.