Overheid en voetbalinstanties roepen supporters op regels na te leven

Vanaf dit weekend zijn er opnieuw (beperkt) toeschouwers welkom in de Belgische voetbalstadions. In een gezamenlijke open brief roepen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Belgische voetbalbond, de Pro League en de Belgische Supportersfederatie iedereen op de regels met betrekking tot het coronavirus na te leven.