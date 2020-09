Liberalen, socialisten, groenen en CD&V mikken op nieuwe federale regering tegen 1 oktober

Als het van de liberale, socialistische en groene families en CD&V afhangt, hebben we een nieuwe federale regering tegen 1 oktober. Dat maken de Vivaldi-partijen via een persbericht bekend.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) hadden vrijdagvoormiddag telefonisch overleg met koning Filip. Zij informeerden hem over de voortgang van hun poging tot regeringsvorming en kregen te horen dat hij hun opdracht verlengt tot 21 september. Dan kan mogelijk een formateur overnemen.

“Die verlenging geeft de voorzitters de nodige tijd om verder te werken aan het regeerakkoord en stelt hen in staat om - na de quarantaineperiode - in fysieke vergaderingen overleg te plegen over de aanstelling van een formateur”, staat in een persbericht van de preformateurs.

De partijen streven ernaar om een nieuwe regering te installeren tegen 1 oktober. “Zij benadrukken het belang om de huidige federale minderheidsregering met volheid van bevoegdheid het land te laten leiden tot dat moment.”