Hongaarse oppositieradio mag volgend jaar niet meer uitzenden

De mediawaakhond van de Hongaarse staat heeft de vergunning voor een oppositieradiozender niet verlengd. De vergunning loopt af in februari volgend jaar. Het gebruiksrecht voor de frequentie zal opnieuw worden toegekend, aldus de mediaregulator. Volgens de waakhond waren er “aanhoudende overtredingen van de wet” bij de radiozender.

De Clubradio is de laatste zender met noemenswaardige invloed in Hongarije en zendt onafhankelijk nieuws en magazineprogramma’s uit. De frequentie was al geruime tijd beperkt tot de grote omgeving van Boedapest.

De intendant van de zender, Miklos Arato, wees de beschuldiging van de mediaraad van de hand. “Als er relevante overtredingen waren geweest, hadden ze ons relevante straffen gegeven, maar dat is niet gebeurd”, zei hij aan nieuwsportaal 444.hu. “Ze hadden in het bericht kunnen schrijven dat ze ons niet graag hebben.”

Viktor Orban

De mediaraad, die beslist over de toekenning van frequenties en schendingen van de mediawet onderzoekt, telt uitsluitend partijgenoten van de rechtsnationalistische minister-president Viktor Orban.

De nakende sluiting van de radiozender is maar een van een reeks maatregelen van de regering-Orban, die bedoeld zijn om kritische en onpopulaire media het zwijgen op te leggen. In juli hadden zakenmensen, die dicht bij Orban staan, nog het belangrijkste onafhankelijke internetportaal index.hu gesloten door een “vijandige overname”. In 2016 verdween de grootste oppositiekrant Nepszabadag, nadat Oostenrijkse Orban-vertrouwelingen die krant hadden opgekocht.