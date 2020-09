Leko panikeert niet bij Antwerp, ondanks 4 op 12 en onvolledige kern: “Daar nu een thema van maken, helpt ons niet vooruit”

Antwerp gaat zondagnamiddag in Sint-Truiden (16u) op zoek naar zijn tweede competitiezege. De teller staat voorlopig op een magere 4 op 12. Te weinig voor de ambitieuze Great Old. Voorlopig moet Ivan Leko nog steeds zonder uitgebalanceerde kern verder. “Daar nu een thema van maken, helpt ons zondag niet vooruit”, vindt de coach.

“Op 1 september hebben we een ploeg die iedereen kan kloppen”, liet Leko midden augustus verstaan. Inmiddels zijn we 11 september, en moeten enkele doorslaggevende versterkingen – een voetballende verdediger en een snelle, beweeglijke spits – nog volgen. “Ik deed die uitspraak in de veronderstelling dat de transfermarkt op 1 september zou gesloten zijn. Dat was een vergissing van mij”, kwam de Kroaat er vrijdag op terug.

Wil dat dan zeggen dat hij tot 5 oktober, wanneer de tweede mercato sluit, moet wachten op de laatste aanwinsten? “Ik sta in contact met Luciano (D’Onofrio, red.) en Sven (Jaecques, red.), op dagelijkse basis zelfs, maar over de komende versterkingen heb ik geen controle.”

Vertrek Bolingi

Op de koop toe zag Leko Jonathan Bolingi, de tweede spits, vertrekken, hoewel er nog geen valabel alternatief voor Dieumerci Mbokani voor handen is. “De situatie is niet ideaal, daar geef ik jullie gelijk in, maar hier nu een thema van maken helpt ons zondag niet vooruit.”

“Of ze me kwalijk namen dat ik over transferwensen in de media sprak? Neen, ik ben wie ik ben. You like it or not. Simpel. Ik ben een jonge coach die mijn verantwoordelijkheid neem, en zich niet achter excuses verschuilt. Ik deel mijn opinie met jullie en met mijn spelers. Als ik de rol van marionet moet opnemen, zit ik hier niet op mijn plaats.”

Zonder Verstraete

Over naar de partij tegen STVV dan, waar Leko niet op Birger Verstraete kan rekenen. De middenvelder is na zijn rode kaart in Charleroi twee speeldagen geschorst. “Een spijtige zaak, die we moeten aanvaarden. Die rode kaart veranderde trouwens het wedstrijdbeeld tegen Charleroi. Goed wetende dat het een match met dubbele punten was – de kloof met de Zebra’s bedraagt nu al 8 stuks. In totaliteit verdienden we tot dusver een 8 op 12. Nu hebben we slechts vier punten. Dat zorgt toch voor een andere perceptie.”