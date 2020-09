KV Mechelen kijkt ernaar uit opnieuw te voetballen mét publiek: “Zij kunnen ons dat tikje extra geven”

KV Mechelen hervat zaterdag de competitie tegen KV Oostende voor een deels gevuld AFAS Stadion. Ruim vijfduizend toeschouwers werden uitgeloot om er morgen bij te zijn. “We hopen dat zij ons de extra push kunnen geven om de drie punten thuis te houden”, blikt Wouter Vrancken vooruit.

Beginnen doen we met goed nieuws. KV Mechelen komt met een volledig fitte kern uit de interlandbreak. Nieuwkomer Wernersson zit tegen KV Oostende voor de eerste keer in de 21-koppige wedstrijdselectie, al moeten er wel nog een doelman en twee veldspelers afvallen. Marian Shved en Sheldon Bateau zijn er sowieso niet bij. Shved kreeg begin deze week de toestemming om naar Oekraïne af te reizen maar door een probleem met zijn terugvlucht besliste de Oekraïner om met de wagen terug naar België te rijden - een rit van twintig uur - waardoor hij pas donderdagavond opnieuw in Mechelen was.

Na een deugddoende onderbreking zijn volgens Wouter Vrancken ‘de kopjes van de spelers leeg’ om met frisse moed de competitie te hervatten. Met publiek dus. “We zijn tevreden dat ze er terug bij mogen zijn. Het zijn er misschien maar vijfduizend maar zij kunnen ons wel dat tikje extra geven. Als we onze thuiswedstrijden dit seizoen hadden gespeeld met publiek dan hadden we ze ons aan betere resultaten kunnen helpen. Nu hopen we dat ze ons de extra push kunnen heven om de drie punten hier te houden.”

“Moeten winnen voor degelijke start”

Die drie punten zijn meer dan welkom want met een vier op twaalf dreigt KV zijn start te missen. “Om te kunnen spreken van een degelijke start moeten we deze wedstrijd winnen”, is Vrancken duidelijk. “Vier of vijf op vijftien is gewoon te weinig als we puur naar resultaten kijken. Qua spel zijn we wel tevreden maar qua resultaten niet. Tegen Oostende maakt het niet uit hoe we de punten pakken, als het er maar drie zijn.”

Ook KV Oostende is dringend op zoek naar punten maar kreeg wel lof voor hun manier van spelen. “Ze spelen à la RB Leipzig. Met pressing en counterpressing in balverlies en in balbezit willen ze zo snel mogelijk naar voor”, weet Vrancken. “Dat is een heel energieke manier van spelen. Op vlak van energie zullen we dus de evenknie moeten zijn. Voor ons zal het aankomen om genoeg kwaliteit te brengen zodat wij hen onze manier van spelen kunnen opleggen.”