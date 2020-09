Francien werd ervaringsdeskundige nadat haar naaktfoto in heel de school afgedrukt hing: “Het is meer dan een trauma. Het blijft sluimeren, want het beeld komt altijd terug”

“Francien, laat je tieten zien.” Het rijmde, en op school hadden veel jongeren er plezier in. Francien Regelink - vandaag een zelfverzekerde 33-jarige vrouw - zag op de middelbare school een afgedrukte foto van haar borsten op de kluisjes en op het prikbord naast de roosters hangen. Een naaktfoto die ze in vertrouwen naar haar toenmalige crush had gestuurd. Ze begrijpt als geen ander door welke hel slachtoffers van “shame sexting” gaan. “Iedereen kijkt je aan, en je wereld stort in. Je moet proberen de baas te worden over je verhaal. Maar het beeld zal je helaas blijven achtervolgen.”