Anderlecht-coach Vincent Kompany laat zijn licht schijnen over spelersgroep: “Voor elke Kompany is er ook één Vanden Borre”

Vincent Kompany was erg goed gemutst op zijn persconferentie. Na 2 op 6 in zijn eerste twee competitiematchen als coach moet hij nochtans winnen van Cercle, maar Vince The Prince twijfelt niet. Hij liet zijn licht schijnen over zijn eigen rol, verschillende spelers binnen zijn elftal en één tegenstander.

Over zichzelf

“Hoe gaat Anderlecht reageren als we opnieuw niet winnen? Anderlecht heeft geen nood aan cynisme, maar aan positieve energie. Jullie kennen mij toch. Ik moet winnen om gelukkig te zijn. Daar heb ik nood aan zoals een mens nood heeft aan lucht om te ademenen. Van zodra ik opsta tot ik weer naar bed ga denk ik in functie van winnen. Ik focus op mijn voorbereiding voor de match tegen Cercle en zoals altijd ga ik ervan uit dat wij een grotere kans hebben om te winnen. De lat moet hoog liggen.”

Over Jérémy Doku

“Veel jongens waren naar de nationale ploeg, maar ze zijn met veel vertrouwen teruggekeerd. Jérémy Doku die scoorde tegen IJsland is daar één van. Eigenlijk is Jerre een erg intelligente speler. Eens hij weet hoe zijn ploegmaats functioneren kan hij heel goed zijn moment en plaats kiezen om toe te slaan. Op zo’n momenten is hij in staat tot buitengewone dingen. Hij kan ook veel info opslaan.”

Over Yari Verschaeren

“Naast Doku deed ook Verschaeren veel vertrouwen tijdens zijn invalbeurt bij de Rode Duivels. Yari heeft de afgelopen maanden een vormdip gehad. Dat is normaal op die leeftijd. Ik weet niet hoe jullie waren toen jullie 19 jaar waren, maar waren jullie toen altijd even betrouwbare mensen? Iedere jongere heeft hoogtes en laagtes. Ik weet wel dat wij Anderlecht zijn en dat er veel van ons verwacht wordt, maar jullie mogen niet vergeten dat wij soms met vijf jongens onder de 19 jaar voetballen. Dat is een luxe aan talent, maar we moeten heel goed monitoren hoe die gasten zich voelen. Verschaeren heeft in mijn ogen progressie geboekt in vergelijking met vorig seizoen, maar we blijven hem gidsen.”

Yari Verschaeren pakte tijdens zijn invalbeurt bij de Rode Duivels nog uit met een assist. Foto: Photo News

Over Ognjen Vranjes

“In een team is het ook belangrijk dat er spelers zijn met metier. Ik herinner me nog dat ik debuteerde bij Anderlecht en rondom mij stonden allemaal spelers die al titels gepakt hadden. Bij de Rode Duivels worden gasten als Yari ook omringd door 9 spelers van wereldklasse. Een team als Anderlecht heeft ook een beetje ervaring nodig. Ik heb de ploeg voor zondag nog niet gemaakt, maar als ik Ognjen Vranjes op training bezig zie, dan zie ik wel een verdediger die al enkele jaren op hoog niveau op de teller heeft. Ik hoorde vooraf veel verhalen van hem en ja hij is erg agressief, maar ik zie momenteel vooral een superprof. De voorbije weken was hij lichtgeblesseerd, maar nu is hij inzetbaar.”

Over Mustapha Bundu

“Mustapha Bundu heeft grote stappen gezet de afgelopen weken. Ik denk niet dat hij al 90 minuten aankan, maar met zijn pakket aan kwaliteiten kan hij ons zeker al in een gedeelte van een wedstrijd helpen. Hij gaat nog vooruitgang boeken, maar Mus zit op schema. Behalve Cobbaut zijn er trouwens geen geblesseerden meer. Vincent Kompany is geen voetballer meer, hé. Dat maakt het makkelijker.”



Over Anthony Vanden Borre

“Het was geen moeilijke beslissing om hem naar de U21 te sturen. Kijk, in de mate dat zijn lichaam het toelaat is Anthony fit. Hij is ook competitief, maar de rol waarin hij het meest uitblonk was de begeleiding van de jonge spelers. Daar was hij van onschatbare waarde. Voor elke Vincent Kompany is er één Anthony Vanden Borre. Wat ik daarmee bedoel? Ik ben doorgebroken van bij de jeugd, werd Rode Duivel, speelde in Engeland. Dat was een succesverhaal. Op jonge leeftijd had Vanden Borre wellicht meer talent dan ik, maar hij maakte andere keuzes in zijn carrière. Hij kan de jongeren waarschuwen voor de valkuilen. De stroper is een boswachter geworden. De jonkies kijken op naar hem en luisteren naar hem. Anthony houdt zichzelf ook mentaal gelukkig door die rol te vervullen. Door zijn verhaal kan hij hen inspireren op een manier dat ik dat zelf niet kan. Of hij ooit trainer wordt, ligt volledig in zijn handen.”

Over Thomas Didillon

“Cercle Brugge heeft één van de beste keepers in België gehaald. Dat meen ik echt. Thomas heeft zijn kwaliteiten en ook in de moeilijke periodes bij Anderlecht toonde hij karakter. Ook door individueel te trainen. Ja, ik heb hem vorig jaar na één wedstrijd uit de ploeg gezet, maar elke trainer maakt keuzes. Ik hou extreem vast aan mijn filosofie en koos liever voor Van Crombrugge. Als ik die principes niet zou aanhouden dan kan Anderlecht eender wie op deze stoel zetten. Maar ik verwijt Thomas niets. Ik sluit zelfs niet uit dat hij ooit naar Monaco verhuist.”