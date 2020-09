Milcobel wil afdeling in Schoten sluiten: 167 jobs op de helling

Schoten - Zuivelcoöperatie Milcobel heeft vrijdag op een ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om de Drinks-afdeling in het Antwerpse Schoten te sluiten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Milcobel wil stoppen met de eigen productie van melk en melkdrankjes. Daardoor staan 167 banen op de helling: 162 in Schoten en 5 bij de ondersteunende diensten in Brugge.

Milcobel maakt in Schoten allerlei melkdrankjes, zoals gewone melk en chocomelk. Dat gebeurt onder bekende merken als Inza, Choco!Choco! of Yogho!Yogho!.

Maar daar wil de grootste zuivelcoöperatie van het land mee stoppen. “Er wordt steeds minder melk gedronken. De voorbije tien jaar daalde de markt jaarlijks 3 procent. De marges op melk zijn ook zeer laag of zelfs negatief”, legt woordvoerster Kathleen De Smedt uit. Bovendien is de fabriek in Schoten erg verouderd, waardoor grote investeringen nodig zouden zijn.

Daarom heeft het bedrijf de intentie om de site in Schoten te sluiten. Dat zou betekenen dat Milcobel geen eigen melkdrank meer maakt. Inza produceert al sinds 1946 melk, eerst in Borgerhout, later in Schoten.

Donderdag voerden zo’n tachtig ontevreden melkveehouders hun tractor nog voor de vestiging van Milcobel in Langemark. Zij stelden een ultimatum aan de nieuwe CEO van de coöperatie die de melk van 2.600 melkveebedrijven ophaalt, verwerkt en commercialiseert: als de melkprijs tegen het einde van het jaar niet verbetert, keren de boeren terug met achthonderd manifestanten.

LEES OOK. Boeren zijn boos: “We zijn al bijna een jaar onderbetaald”