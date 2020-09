Witte sokken waren in. Het was dan ook 1989, geboortejaar van VTM, van Samson & Gert en The Simpsons. Vijf jaar hadden we samengezeten. Sommigen zes, enkelen zelfs twaalf. Wij, de Grieken, de elite van een eliteschool die uitgesproken Vlaams en katholiek was. Een ferm jaar, zei iedereen.