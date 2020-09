Na ophefmakende speech over “het verdriet van Zwarte Piet”: Nederlandse rapper Akwasi wordt niet vervolgd voor ‘opruiende’ uitspraak

De Nederlandse rapper, dichter en opiniemaker Akwasi Ansah (32) zal niet vervolgd worden voor zijn uitspraken op de Black Lives Matter-betoging van 1 juni in Amsterdam. De rapper had gezegd dat hij Zwarte piet in het gezicht zou trappen als hij hem in november zou tegenkomen. Volgens het openbaar ministerie is de uitspraak ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar de dichter wordt niet vervolgd omdat hij nu publiekelijk afstand heeft genomen van die woorden.