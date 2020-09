Klacht van Stan Van Samang is niet eerste klacht van BV over circulerende naaktfoto’s

De klacht die zanger Stan Van Samang heeft ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter omdat er naaktbeelden van hem circuleren, is niet de eerste klacht in zijn soort.

Meer dan een jaar geleden heeft een andere BV al klacht ingediend bij het parket Halle-Vilvoorde omdat ook van hem intieme foto’s waren verspreid. Dat heeft persagentschap Belga uit betrouwbare bron vernomen. Dat onderzoek zou nog steeds lopen, al is het niet duidelijk of er een rechtstreeks of onrechtstreeks verband is met de gelekte foto’s van Stan Van Samang en nog twee andere BV’s.

Al sinds vorige week doen expliciete naaktbeelden van drie mannelijke bv’s de ronde, voornamelijk via WhatsApp maar ook via andere sociale media zoals TikTok. Het gaat om Stan Van Samang, Peter Van de Veire en een derde man. De beelden doken ook al op op internetfora maar één van de betrokkenen schakelde al een advocaat in om daar een einde aan te stellen. Minstens een deel van de beelden werd ook te koop aangeboden aan een satirische website, die ook een artikel aan het verhaal wijdde, met geanonimiseerde foto’s. In kort geding bekwam één van de betrokken BV’s dat ook die beelden verwijderd moesten worden.

Woensdag meldde zanger Stan Van Samang dan via zijn advocaten dat hij klacht tegen onbekenden had ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel, en dat ook hij naar de kortgedingrechter was gestapt.

“De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft aan eenieder verbod opgelegd om die beelden te verspreiden of te bewaren”, meldden de advocaten van de zanger donderdag. “De rechter heeft ook alle technologiebedrijven bevel gegeven om die beelden van hun infrastructuur te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro.”

Volgens verschillende media is er sprake van ‘catfishing’, waarbij de slachtoffers via valse social media-profielen in de val werden gelokt.

