Wachten op groen licht voor aangehouden makelaar om gevangenis te verlaten: “Patrick De Koster heeft Kevin De Bruyne noch bestolen, noch opgelicht”

Brussel - Het verlossende telefoontje richting de gevangenis van Sint-Gillis kwam er vrijdagnamiddag niet: tot nader orde blijft makelaar Patrick De Koster in de cel. “Hij heeft zijn poulain nooit bedrogen of bestolen. Alles is in volledige transparantie gebeurd”, benadrukt zijn advocaat Louis De Groote.

Geen Patrick De Koster vrijdagochtend in de Brusselse rechtbank. Nochtans moest de makelaar uit Vlezenbeek verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, het beroepsorgaan dat zich moet buigen over de verdere aanhouding. Reden? Justitie kon of wou in coronatijden niet tijdig vervoer regelen. Tot grote frustratie van De Koster, die een basisrecht niet vervuld zag, en nochtans hoogstpersoonlijk wilde horen welke bezwarende elementen het openbaar ministerie tegen hem heeft.

Zijn advocaat Louis De Groote was er wel en bepleitte dat er geen reden is om De Koster nog langer achter tralies te houden. Het collusiegevaar - bijvoorbeeld verdachten die tijd krijgen om verklaringen op elkaar afstemmen - is geweken na de recente confrontatie tussen Kevin De Bruyne en diens tweede vader. De reden waarom onderzoeksrechter Claise hem absoluut achter tralies wilde houden.

Patrick De Koster, intussen al twee weken in de cel. Foto: BELGAIMAGE

“Vadermoord”

Die confrontatie verliep volgens onze informatie constructief, ondanks de gespannen sfeer tussen beiden. De Koster en De Bruyne hadden jarenlang immers een vriendschappelijke vader-zoon relatie. De Groote spreekt van een dolk in de rug, van een vadermoord zelfs. Kaderend in een verhaal van (verdoken) commissies en volgens onze bronnen van vermeende jaloezie van vader Herwig De Bruyne. Die laatste zou via Football Leaks te weten zijn gekomen dat De Koster zich schuldig zou gemaakt hebben aan valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en witwaspraktijken.

Concreet verdenkt het gerecht De Koster ervan via slinkse weg extra commissie te hebben opgestreken bij de transfer van De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg. Een commissie bovenop de officieel uitbetaalde commissie van 10 procent op de transfersom van 23 miljoen euro. De feiten dateren van zeven jaar geleden. Ook collega-makelaar Didier Frenay streek hierbij een bepaalde som op. Het gerecht onderzoekt of de nodige belastingen zijn betaald bij het opzetten van de hele constructie, met onder meer een fiscale optimalisatie via belastingparadijs Liechtenstein. Dat na een klacht van het kamp-De Bruyne in 2019. Vooral vader De Bruyne zou de drijvende kracht achter de klacht zijn.

De advocaat van Patrick De Koster, Louis De Groote. Foto: ISOPIX

Het zijn woelige weken voor Kevin De Bruyne: makelaar in cel, opnieuw vader geworden, interlandvoetbal én individuele prijzen winnen. Foto: BELGAIMAGE

“Ik heb dit ook niet gewild, Patrick”

De confrontatie was naast constructief vooral ook bijzonder emotioneel. Zo zou De Bruyne tegen De Koster gezegd hebben dat hij “dit alles ook niet gewild heeft.” De Groote benadrukt dat de hele afwikkeling van die transfer naar Wolfsburg “in volle transparantie is verlopen.” “Hij heeft zijn poulain noch bestolen noch bedrogen. Nogmaals: er is geen enkele reden om hem nog langer in de cel te houden.”

In principe valt een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling snel. Vaak de dag zelf nog. Het kamp-De Koster kreeg te horen dat er eerstdaags een beslissing valt. Tot dan blijft De Koster in de gevangenis van Sint-Gillis en mag hij niet huiswaarts. Al dan niet met een enkelband.