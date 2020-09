Racing Genk strikt Zwitserse spelverdeler Toma

Racing Genk heeft zich vrijdag versterkt met middenvelder Bastien Toma. De 21-jarige Zwitser, met Albanees-Kosovaarse roots, ondertekende in Limburg een overeenkomst voor vier seizoenen. Toma moet de lijnen bij Genk gaan uitzetten in aanvallend opzicht.

De Zwitserse belofteninternational doorliep de jeugdrangen van FC Sion en debuteerde als 18-jarige in het eerste elftal. Hij werd nadien al snel aanvoerder en wordt intussen beschouwd als één van de grootste talenten van het Zwitserse voetbal. Sinds zijn debuut in de hoofdmacht van Sion in november 2017 kwam hij er tot 91 officiële duels, waarin hij tien keer scoorde en twaalf assists gaf.

Het was al een drukke dag in de Luminus Arena. Eerder op de dag maakte Genk bekend dat Sébastien Dewaest voorlopig uit de A-kern wordt geweerd. De kapitein wil de club verlaten. Edon Zhegrova is dan weer terug in Genk nadat zijn uitleenbeurt bij FC Basel werd beëindigd. Stephen Odey werd vrijdag voor een seizoen gestald bij de Franse tweedeklasser Amiens.