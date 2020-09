Was het een Amerikaan die getrouwd was met een kokende kluns, of toch een Duitse apotheker? Het verhaal van de allereerste pleister

Elke week brengen we een ode aan de uitvinder van een voorwerp dat het leven gemakkelijker heeft gemaakt. “Doet er ne plakker op, en ’t is in orde.” Zo zeggen ze dat hier bij ons: plakker, in plaats van pleister. Nu er op speelplaatsen weer massaal knieën, ellebogen en kinnen tegen de stenen gaan, is het tijd om hulde te brengen aan de uitvinder van die pleister. Een Amerikaan die getrouwd was met een kokende kluns. Of was het toch een Duitse apotheker?