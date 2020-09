Van “moedige beslissing” tot “zwaar ontgoocheld”: Groene Delle blijft natuurgebied, reacties zijn uiteenlopend

Hasselt - Voka - Kvk Limburg en VKW Limburg zijn “zwaar ontgoocheld” dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan rond de Groene Delle heeft stopgezet. De werkgeversorganisaties houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk “voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg”. “Blijkbaar is werkgelegenheid in tijden van crisis van ondergeschikt belang voor deze regering”, zeggen Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders van Voka - KvK Limburg en VKW Limburg.

Er liep een aanvraag om 27 hectare van de Groene Delle, een domein aan het Albertkanaal in Hasselt, om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten, maar die plannen stuitten op heel wat protest. Vlaanderen ontving afgelopen zomer 4.500 bezwaarschriften. Er waren ook meer dan 40.000 handtekeningen op petities.

Demir liet toen weten die met open vizier te zullen bekijken en tegen eind september een beslissing te nemen. Die valt nu al vroeger: de minister zet het planningsproces stop. De Groene Delle blijft natuurgebied.

Geesten gerijpt

De minister wijst erop dat het dossier al sinds 2004 loopt en dat de geesten sindsdien zijn gerijpt. “Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water.”

Demir gaat nu op zoek naar andere gebieden waar watergebonden activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In het najaar zou ze met een nieuw voorstel naar de regering komen. Ze verwijst onder meer naar het toekomstige bedrijventerrein Insteekhaven Lummen.

Voka en VKW Limburg kwaad

Voka en VKW Limburg benadrukken dat in het SALK-uitvoeringsplan de ontwikkeling van alle ENA-gebieden als cruciaal werd aangeduid door de verschillende experten, terwijl ook alle sociale partners zich hier achter schaarden. De industrieterreinen herbergen volgens de werkgevers een gigantisch potentieel. Door de strategische ligging zou het vervoer er immers zowel over de weg als over het water kunnen gebeuren.

“Deze crisis toonde aan dat onze economie zich moet heruitvinden. Duurzame industriegebieden kunnen de Limburgse concurrentiepositie verstevigen. Beslissingen als deze mogen dan wel sympathiek lijken, ze hypothekeren de welvaart van iedere Limburger”, zeggen Lemmens en Leten in een gezamenlijke persmededeling.

Volgens Voka en VKW Limburg wordt het haast onmogelijk om te investeren en extra welvaart te creëren in Limburg. “Dat belangengroepen hun rol spelen, is hun zaak. Maar van politici mogen we verwachten dat ze op een objectieve manier beslissingen nemen in het belang van de maatschappij”, gaat het verder. “Een jaar geleden sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om aansluiting te vinden bij de Europese topregio’s. In deze regio’s heerst het primaat van de politiek echter wél nog. Met het oneindig aantal beroepsmogelijkheden dat we vandaag kennen, zullen we de kloof nooit dichten.”

Unizo: “Moedige beslissing”

“Vanuit Unizo vinden wij dit een verstandige en moedige beslissing”, zo reageert Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder Unizo Limburg, op het besluit van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Groene Delle stop te zetten. Het domein kan daardoor natuurgebied blijven. Unizo pleit intussen voor een structureel economisch-ecologisch overleg in Limburg. “We zijn in Vlaanderen de enige provincie waar er zoveel conflictdossiers zijn.”

“Wij blijven vanuit Unizo strijden voor bijkomende bedrijventerreinen in Limburg, maar we willen dat dit op een slimmere en meer doordachte manier gebeurt. Met respect voor natuur en ruimtelijke ordening. We zijn dan ook verheugd dat minister Demir werk wil maken van extra watergebonden industrieterreinen en andere opportuniteiten wil bekijken.”

Volgens Unizo moeten de werkgeversorganisaties in de toekomst het geweer van schouder wisselen. “Wat opzoekwerk leert ons dat we vanuit de werkgeversorganisaties in meer dan 10 jaar nog geen enkel conflictdossier met de natuurverenigingen tot een goed einde hebben gebracht”, legt Lodewyckx uit.

Unizo wil daarom een structureel economisch-ecologisch overleg in Limburg. “De tegenstelling tussen economie en ecologie is totaal voorbijgestreefd. Ecologie kan ook economie zijn en daar liggen enorme kansen”, stelt Lodewyckx. “Voorwaarde is wel dat ook de actiegroepen uit de loopgraven komen en openstaan voor slimmere keuzes en breedgedragen akkoorden. Want op dat vlak zijn ze in het verleden niet de meest betrouwbare partner geweest. Voor beide kanten geldt: choose your battles.”

Groen: “Gered door 40.000 mensen”

“De Groene Delle wordt gered door 40.000 mensen die hun stem lieten horen. Pas daarna kwam de minister terug op de beslissing om van het natuurgebied een industriezone te maken. De burger wijst minister Demir de weg.” Zo reageert Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) op het nieuws.

Danen zag geen argumenten om de Groene Delle te vernietigen. “In Limburg ligt er meer dan 100 hectare industriegrond langs het kanaal vrij. Dat was de minister precies vergeten”, zegt Danen. “We offeren toch geen waardevolle natuur met een groot waterabsorberend en bufferend vermogen op omwille van slordig bestuur.”

Volgens Groen zou het verdwijnen van de Groene Delle een ecologisch fiasco betekenen. “Dat de minister van Leefmilieu dat zelf niet aanvoelde, blijft vreemd. Maar goed, de slag is thuisgehaald. Wij zijn dus tevreden”, besluit Danen.

Actiefront tevreden

Het Actiefront De Groene Delle spreekt over een succes na 13 jaar inspanning voor het natuurgebied. “We zijn er uiteraard zeer blij mee, maar we kijken ook wel uit of het een tijdelijke of definitieve bestemming is, en of het om een statuut van natuurbescherming gaat”, zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront De Groene Delle. “We gaan ons met het Actiefront beraden om te kijken hoe we ermee omgaan. We hadden een grotere actie gepland op 20 september. We gaan dat in elk geval nog laten plaatsvinden, maar het zal dan een feestelijke actie zijn.”

Het Actiefront hoopt dat er lessen worden getrokken worden uit het dossier van de Groene Delle. “Ik vergeet niet dat er talloze dossiers zijn in Vlaanderen. Ik hoop dat men er iets uit leert, zowel door de beleidsmakers als door de sector”, vertelt Van den Abbeele. “Ik hoop dat er rond elk dossier samenwerking door verenigingen kan komen. Dat is onze sterkte geweest, waar we in de laatste fase tot op het kabinet zijn geweest. Ik denk dat het ook binnen de publieke opinie een andere kant op gaat.”