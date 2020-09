680 arrestaties tijdens protesten van Extinction Rebellion in Londen

De politie heeft deze maand al 680 mensen gearresteerd tijdens protesten van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Dat heeft de Londense politie vrijdag bekendgemaakt. Verwacht wordt dat het aantal arrestaties nog zal oplopen.

Sinds 1 september voeren activisten van Extinction Rebellion actie in Londen. De klimaatgroep roept de regering op om maatregelen te treffen die een klimaatramp moeten voorkomen. Activisten bezetten sindsdien bruggen en wegen, blokkeren drukkerijen van grote Britse kranten en protesteren aan luchthavens. De Britse politie heeft sinds de start van de protesten al 680 mensen gearresteerd.

“Het onder controle krijgen van de protesten is een grote uitdaging voor onze agenten, vooral omdat we ook kampen met de coronapandemie”, klinkt het bij Jane Connors van Metropolitan Police. “Maar we zullen het onderzoek blijven voeren, dus mogelijk volgen er de komende tijd nog meer arrestaties.”

Deze week vroeg Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, aan zijn medewerkers om opnieuw te bekijken hoe de klimaatgroep gekwalificeerd kan worden. De organisatie zou volgens critici niet aan protest doen, maar aan “georganiseerde criminaliteit”.