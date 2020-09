Vlaams Belang wil alsnog vertrouwensstemming afdwingen over regering-Wilmès

Vlaams Belang zal alsnog proberen een stemming over het vertrouwen in de regering-Wilmès te forceren. Dat kondigt fractieleidster Barbara Pas vrijdag aan. Het plan van de Vivaldi-partijen om die stemming twee weken uit te stellen, noemt Pas een “groteske minachting van de democratie.”

Normaal gezien moest de eerste minister op 17 september opnieuw het vertrouwen vragen in de Kamer. Dan loopt de periode van zes maanden af waarvoor premier Sophie Wilmès het vertrouwen had gekregen om door middel van volmachten de coronacrisis het hoofd te bieden. Liberalen, socialisten, groenen en CD&V mikken op 1 oktober voor een nieuwe regering en willen die stemming tot dan uitstellen.

N-VA protesteerde donderdag al tegen deze gang van zaken. Vrijdag is het de beurt aan Vlaams Belang. “In mijn aanzienlijke politieke loopbaan heb ik zelden of nooit zo’n groteske minachting van de democratie meegemaakt”, zegt fractieleider Pas. “Waarom hebben we zelfs nog een parlement als we dit soort particratische machinaties toelaten?”

Vertrouwen niet gesteund

Ter herinnering: N-VA en Vlaams Belang steunden in maart het vertrouwen niet. Pas wijst erop dat ze begin deze maand een interpellatie heeft ingediend, waarop een motie van wantrouwen zal volgen waarover ten laatste binnen twee weken wordt gestemd. “Het parlement zal dus sowieso kleur moeten bekennen: dat van de democratie, of de partijkleuren”, aldus nog Pas.

De interpellatie staat gepland voor de plenaire vergadering van 17 september. De termijn van veertien dagen valt samen met de geplande timing van de zeven partijen om een nieuwe regering in het zadel te hebben én van het uitstel van de stemming.