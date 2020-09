Voor 38 miljoen euro gestolen in zes minuten tijd, en bijna iedereen ging vrijuit. Het verhaal van de diamantroof in Zaventem en het onwaarschijnlijke proces

/ Zaventem -

37.919.167,37 euro. In amper zes minuten tijd. De diamantroof in februari 2013, op het tarmac van Zaventem, was even straf als de Hollywoodkraak in Ocean’s Eleven. Meer zelfs: net als Brad Pitt en George Clooney in de film, ontliepen de verdachten in deze zaak een straf. Liefst 18 van de 19 beklaagden gingen in 2018 vrijuit na een onwaarschijnlijk proces. Dinsdag begint het proces in beroep, een herkansing. Maar de speurders houden hun hart vast. “Opnieuw de vrijspraak, dat zou pas een bittere pil zijn.”