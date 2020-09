Anderlecht-middenvelder Vlap test positief op corona

Anderlecht zal dit weekend tegen Cercle geen beroep kunnen doen op Michel Vlap. De Nederlander testte positief bij zijn laatste coronatest. Hoe hij het virus opliep is nog niet duidelijk, maar het protocol is duidelijk: Vlap kan zondag niet spelen en moet even in quarantaine. De wedstrijd komt normaal niet in het gedrang. Twee weken geleden miste de spelverdeler ook al het duel tegen Oostende wegens ziekte, maar toen ging het om totaal andere klachten.