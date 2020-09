PSG haalt Alessandro Florenzi als vervanger voor Thomas Meunier

Paris Saint-Germain heeft vrijdag de komst van rechtsachter Alessandro Florenzi aangekondigd. De 29-jarige Italiaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Roma, met een aankoopoptie. Florenzi moet in Parijs de opvolger worden van Rode Duivel Thomas Meunier, die in het tussenseizoen transfervrij de overstap maakte naar Borussia Dortmund.

Florenzi, 36-voudig Italiaans international, is een jeugdproduct van Roma en kwam er sinds zijn debuut in de hoofdmacht in augustus 2012 tot 280 officiële duels, waarin hij 28 keer scoorde en 32 assists gaf. De Romeinen leenden hun clubmonument dit voorjaar uit aan Valencia, waar hij veertien keer in actie kwam.

PSG werd vorig seizoen voor de achtste keer in negen jaar tijd kampioen van Frankrijk. In de Champions League haalden de Parijzenaars voor het eerst de finale, maar daarin was Bayern München met 1-0 te sterk.

Donderdag begon PSG het nieuwe seizoen in Frankrijk zonder een resem sterspelers - onder meer Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria en Marquinhos waren besmet met COVID-19 - met een 1-0 nederlaag bij promovendus Lens.