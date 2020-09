Donald Trump kondigt “vredesakkoord” aan tussen Bahrein en Israël

Na de Verenigde Arabische Emiraten zal ook het koninkrijk Bahrein diplomatieke betrekkingen met Israël aanknopen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een aangekondigd dat beide landen akkoord zijn met een “vredesdeal”. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het nieuws bekendgemaakt.

Trump sprak op Twitter van een historische doorbraak. “Onze twee grote vrienden Israël en het koninkrijk Bahrein zijn het eens over een vredesdeal”, aldus Trump. “Het tweede Arabische land dat in 30 dagen tijd vrede sluit met Israël.” In augustus kondigde Trump ook aan dat de Verenigde Arabische Emiraten hun betrekkingen met Israël zullen normaliseren.

Volgens een verklaring die Trump op Twitter plaatste, hebben hijzelf, de koning Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa van Bahrein en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vrijdag elkaar gesproken en zijn ze het eens geworden om “volledige diplomatieke betrekkingen tussen Israël en het koninkrijk Bahrein” aan te knopen. “Dit is een historische doorbraak om vrede te bevorderen in het Midden-Oosten”, klinkt het.

Eerder hadden Israëlische en Amerikaanse media al aangekondigd dat Bahrein en Israël hun betrekkingen zouden normaliseren.

De normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten, ook de rijke Golfstaten, is een prioriteit van Trump. Zijn regionale strategie is erop gericht om Iran, vijand van Washington en van Israël, in bedwang te houden.

Bahrein en Israël delen dezelfde vijandigheid tegenover Teheran. Bahrein beschuldigt Iran ervan de sjiitische gemeenschap in het koninkrijk op te zetten tegen de regerende soennitische dynastie.

Bahrein zal dinsdag ook deelnemen aan de ceremonie in het Witte Huis, in aanwezigheid van de Israëlische premier en vertegenwoordigers van de Verenigde Arabische Emiraten.