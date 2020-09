Al Qaeda bedreigt Charlie Hebdo weer omdat het Mohammed-cartoons opnieuw publiceerde

Terreurgroep Al Qaeda bedreigt Charlie Hebdo opnieuw omdat het Franse satirische magazine de cartoons over de profeet Mohammed opnieuw heeft gepubliceerd. Dat meldt SITE, een Amerikaans centrum dat extremistische websites observeert. De cartoons waren vijf jaar geleden aanleiding voor jihadisten om de redactie van het blad in Parijs binnen te vallen en twaalf mensen te doden.

De moordende raid op Charlie Hebdo “was geen eenmalig incident”, waarschuwde de jihadistische organisatie.

Het blad publiceerde de cartoons opnieuw naar aanleiding van het proces over de aanslag. Dat proces tegen de vermoedelijke helpers bij de aanslag op het satirische magazine en de aanslagen in de nasleep daarvan, is gestart op 2 september in Parijs. In totaal stierven daarbij zeventien slachtoffers. Ook de drie islamistische daders werden doodgeschoten.

Beschuldigden “aangedaan”

De beschuldigden die aanwezig zijn op het proces over de terreuraanslagen van januari 2015 hebben vrijdag gezegd dat ze “aangedaan” zijn door het relaas van de verwanten van de slachtoffers en overlevenden van de moordpartij. Ze “veroordelen” de aanslagen en het terrorisme.

“Ik zou mijn medeleven willen betuigen aan de families: ik was onder de indruk van hun moed en waardigheid”, verzekerde Miguel Martinez, nadat het speciale hof van assisen van Parijs hem gevraagd had zich uit spreken over het relaas van de burgerlijke partijen, na een week van aangrijpende getuigenissen.

“Ik zou aan de slachtoffers willen zeggen dat ze veel moed gehad hebben om te komen getuigen. Ik hoop dat dit proces hen antwoorden zal geven”, zei Abdelaziz Abbad van zijn kant. Hij verzekerde dat hij een “schok” voelde bij het zien van de beelden van de aanslag die op het proces vertoond werden.

De medebeschuldigden sloten zich hier unaniem bij aan. Veel van hen veroordeelden de aanslagen.

“Ik veroordeel wat er gebeurd is, de aanslagen van de 7de, 8ste, 9de. Ik spuw op die mensen, op de broers Kouachi die ik zelfs niet ken, op Amédy Coulibaly die ik dacht te kennen”, verklaarde Nezar Mickaël Pastor Alwatik, die het over een “aangrijpende week” had.

“Ik ben moslim en begrijp niet waarom men doodt in de naam van God, in de naam van de profeet, ik begrijp het niet ... Iemand doden voor een tekening, dat doe je niet, dat gaat er bij mij niet in”, zei Metin Karasular, die zichtbaar aangeslagen was.

De hoofdbeschuldigde, Ali Riza Polat, distantieerde zich van de aanslagen op Charlie Hebdo, in Montrouge en op de Hyper Cacher, waarbij zeventien doden vielen. “Ik vind het uiterst betreurenswaardig voor de families, ik heb daar niets mee te maken.”