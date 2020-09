Roman Yaremchuk dringt aan op transfer, Gent-spits niet van de partij in Eupen

Geen Roman Yaremchuk vanavond in de wedstrijdkern van AA Gent dat op bezoek bij Eupen op zoek gaat naar een eerste uitzege van het seizoen. De Oekraïense aanvaller eiste op de vorige speeldag, na afloop van de overwinning tegen KV Mechelen, nog alle aandacht op met een flinke tirade aan het adres van coach Laszlo Bölöni.

Bij zijn terugkeer van interlandverplichtingen leek de kwestie uitgepraat maar nu blijkt dat Yaremchuk een transferverzoek indiende bij het Gentse clubbestuur. Gevolg of niet van die opmerkelijke zet maar Yaremchuk werd door Bölöni alvast prompt uit de Gentse wedstrijdselectie geweerd en zo ontsnapte hij ook meteen aan de lange busrit naar de Oostkantons. De 24-jarige aanvaller was vorig seizoen één van de vaste waarden in het elftal van Jess Thorup en scoorde uiteindelijk zeventien keer vooraleer hij uitviel met een complexe blessure aan het hielbeen.