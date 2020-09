België stuurt nog geen medisch noodteam naar door branden verwoeste Moria, wel materiële hulp

Ons land gaat na de brand in het asielcentrum in Moria op het eiland Lesbos dan toch geen medisch noodteam ter plaatse sturen. Dat werd donderdag nog aangekondigd -het ging om een dertienkoppig team van artsen en verpleegkundigen- maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zijn de noden van de Grieken veranderd.

“De vraag van de Griekse autoriteiten is geëvolueerd. Het meest dringend is nu het sturen van materiaal, wat we ook gaan doen vanaf morgenochtend”, luidt het in een communiqué. Het gaat om slaapzakken en slaapmatten, dekens en plastic zeil. De minister wees er ook op dat België in contact blijft staan met de Griekse autoriteiten. Als zij hun vraag voor medische hulp zouden herhalen, dan zal er nieuw overleg plaatsvinden met de B-FAST-partners, aldus minister Goffin.

De Belgische C-130 vertrekt zaterdagochtend naar Athene. Van daaruit staan de Griekse autoriteiten in voor de verdeling van hulpgoederen aan Lesbos.

In het overbevolkte asielcentrum op het eiland brak dinsdagnacht brand uit. Het kamp is helemaal verwoest en veel van de ruim 12.000 kampbewoners moesten de voorbije nachten buiten doorbrengen.