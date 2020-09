Paus Franciscus stuurt belangrijke diplomaat naar Wit-Rusland, EU wil debat en resolutie

Paus Franciscus heeft aartsbisschop Paul Gallagher vrijdag naar Wit-Rusland gestuurd. Gallagher, die beschouwd wordt als de belangrijkste diplomaat van het Vaticaan, wil namens de paus zijn steun uitdrukken voor het Wit-Russische volk en de plaatselijke katholieke kerk. Dat meldt het Vaticaan. De Europese Unie vraagt intussen om een debat en een resolutie bij de VN-Mensenrechtenraad.

Gallagher, de facto de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, zou tot dinsdag in Wit-Rusland blijven. Hij had al een ontmoeting met de Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei. Volgens waarnemers is Gallagher de eerste westerse diplomaat die Minsk bezoekt sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus.

Het is al een tijdje erg onrustig in Wit-Rusland. Vorig weekend namen tienduizenden mensen deel aan een protestmars in Minsk. Er vond ook een manifestatie plaats aan de officiële residentie van de omstreden president Aleksandr Loekasjenko. Volgens sommige waarnemers namen meer dan 100.000 mensen deel aan de protesten in de Wit-Russische hoofdstad.

Straatbetogingen

Loekasjenko is al sinds 1994 president, maar wil ondanks de massale straatbetogingen naar aanleiding van de verkiezingen begin augustus van geen wijken weten. Aleksander Loekasjenko haalden toen naar eigen zeggen meer dan 80 procent van de stemmen tegenover slechts 10,12 procent voor Tichanovskaja, maar volgens de oppositie is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd.

Sinds de verkiezingen zijn minstens 7.000 manifestanten opgepakt.

Debat en resolutie

De EU-landen willen daarom een debat en een resolutie bij de vergadering van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. “De aanhoudende verslechtering van de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland, met betrekking tot de presidentsverkiezing van 2020, heeft de dringende aandacht van de Mensenrechtenraad nodig”, zei Michael von Ungern-Sternberg, de Duitse gezant in Genève, in naam van de EU-landen. Hij verwees naar VN-rapporten die ernstige overtredingen in Wit-Rusland beschrijven. VN-waarnemers ontvingen berichten over 450 gevallen van marteling en mishandeling van gevangenen.

Maandag zullen de 47 landen van de Mensenrechtenraad beslissen of ze de EU-motie zullen aanvaarden.