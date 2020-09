“We zien nu jammer genoeg hoe kwetsbaar het systeem is”: scholen vinden amper nog stageplekken voor leerlingen

Scholen hebben het steeds moeilijker om geschikte stage- en werkplekken te vinden voor leerlingen die werken en naar school gaan combineren. Dat blijkt uit een bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “En door corona zijn de problemen nog groter geworden. Bedrijven hebben schrik dat onze leerlingen het virus zullen binnenbrengen.”

“We zien dat de zoektocht naar een geschikte werkplek voor stage of duaal leren voor onze scholen steeds stroever verloopt. Structurele moeilijkheden die er voordien waren, worden door de coronacrisis versterkt”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij kregen de laatste tijd opmerkelijk veel vragen rond het thema en besloten daarom een bevraging te organiseren. “We zien nu jammer genoeg hoe kwetsbaar het model is. De leerkansen van jongeren zijn blijkbaar sterk afhankelijk van de economie. Als het niet goed gaat, verdwijnen stageplaatsen vlug. Maar als de economie weer aantrekt, zijn die jongeren opnieuw nodig”, zegt Boeve.

Ook Dirk Kops, directeur Centrum Leren & Werken bij TSM Mechelen, zag het probleem de laatste jaren toenemen. “Werken en leren combineren is een prachtig systeem, maar het is niet evident. De laatste jaren vraagt het enorm veel energie om de nodige werkplekken te vinden”, zegt hij. “Eén van de pijnpunten is de steeds strengere regelgeving. Zo moeten werkgevers tegenwoordig bijvoorbeeld een mentorcursus volgen en daar staat niet iedereen voor te springen. Maar ook de administratieve drempels liggen soms erg hoog. En kleine problemen kunnen een grote impact hebben. Zo kan bijvoorbeeld een verkeerd geregistreerd adres een jongere een stageplek kosten.” Volgens Kops moet er door de koepels en de sectoren dringend gekeken worden naar de pijnpunten. “Dit kan je niet per school aanpakken. Het probleem is groter dan dat.”

LEES OOK. De nieuwigheden van het nieuwe schooljaar: duaal leren wordt uitgebreid, leerplicht vanaf 5 jaar en nieuwe eindtermen

Coronacrisis

De problemen slepen al enkele jaren aan, maar de coronacrisis zorgt nu voor extra druk. “Vorig jaar hadden we heel wat leerlingen binnen de logistiek in de eventsector. Dat lukt dit jaar helemaal niet. En binnen de horeca is het ondertussen weer aan het opstarten, maar de vraag is hoelang dat nog zal duren”, zegt Kops.

Thuiswerken bemoeilijkt de situatie ook. “Vaak werken mensen maar één of twee dagen vanop kantoor en dan moet onze leerling net op die dag aanwezig kunnen zijn. Maar veel bedrijven hebben ook schrik dat onze leerlingen het virus bij hen zullen binnenbrengen”, zegt Nicki Vanreusel, stagecoördinator en -begeleider in het Sint-Ursula-instituut in Lier. “En veel bedrijven werken momenteel ook nog met tijdelijke werkloosheid. “Dan kunnen ze het niet maken om toch nog een stagiair in te zetten.”

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan een stagiair wel nooit de plaats innemen van een vaste medewerker en hoeven die stageplekken door technische werkloosheid dus niet te verdwijnen. Daarom roept het bedrijven op om leerlingen alle kansen te blijven geven op werkplekken, zelfs in coronatijden.