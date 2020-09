Uitbraak van coronavirus op riviercruise in Portugal met 35 Belgen aan boord

Op een riviercruise in Portugal van het bedrijf CroisiEurope is er een uitbraak van Covid-19 geweest, zo bevestigt het bedrijf vrijdag berichten van Portugese media. Eén passagier testte aan het einde van een achtdaagse cruise positief. Aan boord waren ook 35 Belgen. “Zoals het protocol voorschrijft, werd iedere passagier verwittigd en opgeroepen om zich te laten testen”, zegt Gualtiero Togneri, de verantwoordelijke voor ons land. De meeste passagiers waren wel al onderweg naar huis toen de besmetting bekend raakte en konden dus niet afgezonderd worden.

Aan boord van de ‘Vasco Da Gama’ waren 35 Belgen, 30 Fransen en twee Zwitsers. Volgens het bedrijf was het cruiseschip hiermee slechts voor ongeveer de helft gevuld.

De boot vertrok in Porto op 31 augustus voor een cruise op de Douro. Bij elke passagier werd toen de temperatuur gemeten. Na enkele dagen bleek één passagier zich onwel te voelen. Die werd naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten testen op Covid-19, maar de test was negatief. Enkele dagen later, aan het einde van de cruise, werd een tweede test uitgevoerd en die bleek wel positief. “Zoals ons protocol het voorschrijft, werd iedere passagier hiervan op de hoogte gebracht en aangeraden om zich te laten testen”, aldus CroisiEurope.

Volgens de krant Expresso testte ook de echtgenote van de man die als eerste ziek werd, intussen positief. Zij en haar man verblijven in quarantaine in Portugal. Volgens tvi24 hebben ook vijf bemanningsleden positief getest. Samen met vijftien andere bemanningsleden verblijven zij in quarantaine op de boot. De andere passagiers bleken al op de terugweg naar huis, waar ze zich dus best afzonderen en laten testen.