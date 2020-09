Verliezen stapelen zich op bij Juventus door coronacrisis

Juventus communiceerde vrijdag dat het meer dan 70 miljoen euro verlies leed bij het afsluiten van de rekeningen op 30 juni 2020, een stijging met 30 miljoen euro op een jaar tijd. De voornaamste oorzaak wordt gelegd bij de impact van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vorig jaar werd het verlies nog afgeklokt op 39,9 miljoen, toen ook de transfer van Cristiano Ronaldo in de boeken moest worden geschreven. Deze keer werd het verlies op 71,4 miljoen berekend, aldus het persbericht.

Het gaat al over het derde opeenvolgende verlies voor het beursgenoteerde Juve. De club uit Turijn wijdt het verlies aan de regels die werden opgelegd door de autoriteiten gelinkt aan het coronavirus, waardoor het museum en de winkels moesten sluiten.

“Dit had impact op de inkomsten van de merchandising, maar we hebben ook tickets en een deel van de abonnementen van supporters moeten terugbetalen, toen er achter gesloten deuren moest worden gespeeld”, verklaarde de Italiaanse topclub. “De opschorting van de competitie veroorzaakte ook een daling inkomsten van tv-rechten”, voegde de club er aan toe.

Het akkoord om de lonen te verlagen van spelers en trainers, voor de periode van maart tot juni, had een positief effect op de balansen van 90 miljoen euro.

Omwille van de onzekerheden die het coronavirus met zich mee zal brengen in de komende maanden, voorziet de Oude Dame ook negatieve resultaten in 2020-21. Het syndicaat van Europese clubs (ECA), waar de baas van Juventus Andrea Agnelli voorzitter is, schatte dinsdag dat COVID-19 de voetbalclubs in Europa ongeveer 4 miljard euro zal kosten, met een impact die in 2020-21 nog een pak zwaarder zal zijn dan het afgelopen seizoen. “Voor heel wat clubs komt het voortbestaan in gevaar”, waarschuwde Agnelli.

(belga)