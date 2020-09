Hoezo corona? Bij Lommel vergeten ze even alle regels na winning goal in blessuretijd

In 1B heeft Lommel vrijdagavond met 3-2 gewonnen van Lierse K. De winning goal viel pas in de 92e minuut toen Jonathan Hendrickx een strafschop feilloos omzette. De Lommelse spelers vierden dat doelpunt in al hun enthousiasme samen met de fans, alle coronaregels gingen even volledig over boord.

In het Soevereinstadion, waar voor het eerst dit seizoen toeschouwers (in beperkte mate) werden toegelaten, vielen in de eerste helft maar liefst vier doelpunten. Sava Petrov trapte Lierse na 13 minuten knap in één tijd op voorsprong. Manfred Ugalde (35.) bracht nadien de thuisploeg langszij met een snelle schuiver in het zijnet. Maar opnieuw het team van Tom Van Imschoot mocht vieren, Ayyoub Allach (41.) zette een penalty om. Op slag van rust was alles weer te herdoen, Glenn Neven buffelde de 2-2 tegen de netten.

Na de pauze hielden beide teams elkaar in evenwicht. Twee minuten voor affluiten kreeg Lommel-middenvelder Kolbeinn Thordarson een tweede gele kaart. Met een man minder pakte Lommel echter toch nog de drie punten. De ref wees in de blessuretijd immers naar de stip na een overtreding van Ben Santermans op Jamal Aabbou. Jonathan Hendrickx (90.+3) zette zijn penalty om en maakte het zo af.

Na drie speeldagen tellen beide teams 4 op 9. Lierse is derde, Lommel vierde. Seraing, dat zondag Westerlo ontvangt, leidt met 6 punten. Union, dat zondag op bezoek gaat bij de beloften van Club Brugge, heeft ook 4 punten.

Foto: BELGA

