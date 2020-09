Drie keer een grote onthulling, drie keer anders: “Niet iedereen voelt zich sterk genoeg om het zelf te zeggen”

Hun naaktfoto’s en -filmpjes worden al dagen gretig gedeeld door heel Vlaanderen. Maar genoeg is genoeg, dachten Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. De ene diende donderdag een klacht in tegen onbekenden. De twee anderen getuigden vrijdag live op de radio over wat hen is overkomen. Een analyse van de drie onthullingen, die alle drie anders waren.