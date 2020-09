Niet alleen verdeeldheid over regering binnen CD&V, ook over voorzitter Coens: “Er gebeurt gewoon niets”

CD&V is niet alleen intern verdeeld over regeren met of zonder N-VA, uitgerekend nu duikt ook meer en meer gemor op over de aanpak van voorzitter Joachim Coens. Hij krijgt de partij niet op orde, staat met de vernieuwing nog nergens en is in zijn aparte stijl niet altijd voor iedereen te volgen. “Er gebeurt gewoon niets in de partij. De status quo regeert”, verwoordt een parlementslid het.