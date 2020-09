Trump beweert dat Biden drugs gebruikt voor toespraken

Amerikaans president Donald Trump beweert dat zijn Democratische tegenstrever in de race naar het Witte Huis, Joe Biden, drugs gebruikt voor zijn toespraken. Trump kon daarvoor echter geen bewijs op tafel leggen.

“Ik denk dat er waarschijnlijk, mogelijk drugs aan te pas komen. Dat is toch wat ik hoor”, zo zei Trump in een interview met Fox News dat zaterdag volledig wordt uitgezonderd. Twee korte clips uit dat interview werden op voorhand vrijgegeven.

Het is niet de eerste keer dat Trump beweert dat zijn tegenstrever aan de drugs zit. Zo claimde hij in 2016 dat zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton stimulerende middelen gebruikte in de presidentiële debatten.

In de huidige race naar het Witte Huis probeert de 74-jarige Trump de 77-jarige Biden al langer af te schilderen als seniel als onderdeel van zijn campagnestrategie. Trump vroeg eerder ook al dat Biden een drugtest zou ondergaan voor dat ze in debat zouden gaan.