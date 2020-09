Sven Kums baalt na nieuwe nederlaag van AA Gent: “We waren opnieuw te wisselvallig”

Na afloop van het duel ‘Am Kehrweg’ stond aan Gentse zijde uiteindelijk enkel Sven Kums de pers te woord. De voormalige Gouden Schoen leek met een fraaie aansluitingstreffer zijn team een hulplijn toe te werpen maar uiteindelijk bleek ook die goal onvoldoende om een nieuwe nederlaag te vermijden.

“3 op 15. Het is duidelijk dat we een reeks met overwinningen nodig hebben om het vertrouwen te laten groeien”, sakkerde een zwaar ontgoochelde Kums. “We hebben het toch zo moeilijk om kansen te creëren. Dat is ons grootste werkpunt. Maar we hebben te weinig kansen bij elkaar gevoetbald. Op het einde plooiden ze ook massaal terug met hun grote jongens.”

Nochtans waren de Buffalo’s niet eens zo kwaad aan de partij begonnen: “Onze eerste twintig minuten was goed waarbij we enkele kansen konden versieren. Enkel die ene van Chakvetadze was helaas doelrijp. Dan viel het bij ons stil en komen zij ook duidelijk beter in de match. Zij scoren vervolgens de openingstreffer en moet je achtervolgen. Na rust wil je dan toch opnieuw op dezelfde manier beginnen maar zij maken al snel 2-0 op corner en dan krijgen we toch wel een tik.”

Gent ging inderdaad nog op zoek naar een puntendeling maar verder dan die ene treffer van aanvoerder Kums kwamen ze niet meer: “We wilden na mijn doelpunt inderdaad doorduwen maar dan slik je jammer genoeg een rode kaart. Kansen bij elkaar voetballen was dan ook niet meer makkelijk. Enkel Dino kon nog met een goed schot uitpakken.”

Foto: BELGA

Rode cijfers

En zo blijven de Buffalo’s verweesd achter met een schamele drie op vijftien, een rapport met heel veel rode cijfers. En zo is de veelbesproken de trainerswissel tot nu toe een maat voor niets: “De wil om het tij te keren is er nochtans zeker en vast. Iedereen gaat er ook wel echt voor. Dat zie je ook in de eerste twintig à vijfentwintig minuten. Maar er zijn ook nog punten voor verbetering vatbaar. Dit is niet ideaal voor dinsdag want we wilden hier een goed resultaat neerzetten om met vertrouwen naar dinsdag af te reizen. Ik hoopte dat mijn doelpunt de partij zou doen kantelen en dat we daardoor opnieuw in de match zouden komen.”

Lang kniezen zit er evenwel niet in voor AA Gent want dinsdag volgt alweer de cruciale Champions League-voorronde tegen Rapid Wien: Nu moeten we de knop omdraaien en het is goed dat er snel terug een match is. Hopelijk kunnen we dan een zege boeken. Het was uiteraard ook niet de bedoeling om hier te verliezen. De match tegen Rapid is inderdaad heel belangrijk voor onze club en iedere speler die op het hoogste toneel wil spelen”, zette Kums nog eens het belang van die Europese clash wat extra in de verf. “Dinsdag moeten we een perfecte wedstrijd spelen om een goed resultaat neer te zetten.”