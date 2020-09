Venezolaanse president Maduro: “Amerikaanse spion opgepakt nabij raffinaderij”

Volgens de Venezolaanse president Nicolas Maduro is er een “Amerikaanse spion” opgepakt nabij een raffinaderij nadat de Venezolaanse autoriteiten eerder een “explosie” hebben kunnen verhinderen.

“We hebben gisteren (...) een Amerikaanse spion kunnen oppakken die in de deelstaat Falcon spioneerde in de raffinaderijen van Amuay en Cardon”, aldus Maduro in een televisietoespraak. Volgens Maduro ging het om een marinier die onder meer actief was op een CIA-basis in Irak. Bij zijn arrestatie had de man wapens en grote hoeveelheden cash bij zich. Maduro gaf geen verdere details.