Rector KU Leuven: “Als we Reuzegommers hadden buitengegooid, zaten ze nu aan andere unief, waar niemand zou weten wie ze zijn”

In een interview met De Tijd komt KU Leuven-rector Luc Sels nogmaals terug op de zaak-Reuzegom en de kritiek op de houding van de universiteit. “Wat was er gebeurd als we die studenten uit de universiteit gezet hadden? Dan hadden ze zich aan een andere universiteit ingeschreven, waar ze niet zouden geweten hebben om wie het ging, en dan zouden ze helemaal geen opvolging gekregen hebben.”

De dood van Sanda Dia is aan de KU Leuven nog lang niet verteerd en al zeker niet bij rector Luc Sels. In een emotioneel interview verdedigt hij zijn keuzes in de zaak. “De papers die die studenten moesten schrijven worden vaak weggelachen”, zegt hij, “maar dat maakte deel uit van een veel langer hersteltraject, waarin experten maandenlang met de individuen en in groep gewerkt hebben over het afstand nemen van tradities die niet meer van deze tijd zijn.”

Sels vindt nog steeds dat hij geen inschattingsfout gemaakt heeft. “Als ik terugkijk naar alle fases en stappen die achter ons liggen, kan ik met zekerheid - of toch met een gevoel van zekerheid - want de twijfel giert ook door mijn hoofd, hoor, twijfel daar niet aan - zeggen dat we de juiste stappen gezet hebben, met de informatie die we toen hadden. En met de wil in het achterhoofd om de kansen op echte gerechtigheid in het strafproces gaaf te houden.”