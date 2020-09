Epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt voor moeilijke winter: “We zullen extra inspanningen moeten leveren”

De coronawinter belooft moeilijk te worden, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) aan Het Laatste Nieuws.

“We zullen tijdens de winter meer uitdagingen hebben, omdat we meer gaan binnen zitten”, zegt Van Damme. “De horeca bereidt zich daar al op voor, wat erg verstandig is.” Ook over evenementen in binnenruimtes heeft Van Damme goede raad. “Als we de basisprincipes blijven hanteren - niet alleen in de zalen, maar ook op weg ernaartoe en bij terugkeer- dan is er veel mogelijk. Het is belangrijk dat de organisatoren het serieus nemen en met hart en ziel de maatregelen blijven toepassen.”